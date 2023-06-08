Мир 08 июня 2023, 02:48 Запад отречется от Украины в случае провала контрнаступления Newsweek: США и Запад оставят Украину в случае провала контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и их союзники оставят Украину без поддержки, если ВСУ не оправдают ожидания западных покровителей в ходе контрнаступления. Об этом сообщило издание Newsweek.

По мнению автора статьи, сейчас Вооруженные силы Украины должны показать, что инвестиции последних полутора лет были не напрасны. Ведь в случае провала киевский режим начнут критиковать еще больше и тогда возникнет вопрос о том, стоит ли Украине помогать дальше. Особенно актуальным этот вопрос станет на различных выборах в Европе и США.

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По словам профессора политологии Уильяма Рено, неудачное контрнаступление приведет к тому, что Запад посоветует украинским властям согласиться на прекращение огня.

Профессор университета Нью-Гэмпшир Лоуренс Рирдон также выразил уверенность, что в случае неуспеха ВСУ США и европейские страны «станут более открытыми для мирных инициатив, которые заморозят текущую расстановку сил».

Отпрошенные Newsweek эксперты сошлись во мнении, что неудачное контрнаступление может привести к тому, что Запад решит отказаться от поддержки Украины.