Мир 15 февраля 2023, 04:04 Запад отказал Украине в истребителях «Коммерсант»: участники «Рамштайна-9» не стали давать Украине истребители РИА «Новости»

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Запад не стал удовлетворять авиационные запросы Украины, но заявил о скором «решающем моменте» в конфликте с Россией. Об этом сообщил «Коммерсант».

Украинские власти предполагали, что основную часть встречи в формате «Рамштайн» посвятят передаче ВСУ истребителей. Обсуждение этого вопроса анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Однако председатель заседания, глава Пентагона Ллойд Остин избегал этой темы. При этом он заявил о «критическом моменте» и о том, что в ближайшее время многое в конфликте на Украине решится кардинально.

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По словам Остина, сейчас мировое сообщество как никогда едино и готово оказывать помощь Украине. Она напомнил, что страны НАТО предоставили украинским властям 50 миллиардов долларов военной помощи и не собираются останавливаться на достигнутом.

Также в марте на территорию Украины прибудут первые танки Leopard. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил после заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в формате «Рамштайн», которое состоялось в Брюсселе.