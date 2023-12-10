Мир 10 декабря 2023, 01:47 Запад определился с «безопасным» преемником Зеленского Antidiplomatico: самым безопасным для Зеленского преемником может стать Ермак President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Западные страны устали от неудачной политики президента Украины Владимира Зеленского, рейтинг которого внутри страны стремительно падает. Украинскому лидеру даже нашли «безопасного» преемника в лице главы его администрации Андрея Ермака. Об этом сообщило итальянское издание Antidiplomatico.

«Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — пояснило издание.

Реклама

Все остальные кандидаты на пост президента Украины подвергли бы не только политическую карьеру, но даже жизнь Зеленского угрозе.

Единственное, что могло бы помешать победе Ермака на выборах — низкий рейтинг среди украинцев. По данным июльского опроса социологической службы Центра Разумкова, только 37,8% респондентов заявили, что ему доверяют.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку, поскольку он провоцирует конфликт между военачальниками. По его словам, сейчас Украина наверняка не сможет достичь поставленных целей по возвращению утраченных территорий. Именно поэтому в западных странах стали задаваться вопросом — стоит ли продолжать ее и дальше поддерживать.