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    21 мая 2022, 18:47

    Запад оказал Украине медвежью услугу, направив туда миллиарды, — СМИ

    Bloomberg: финансовая помощь Запада приведет к сильному росту госдолга Украины

    Оксана Кириллова

    Масштабная финансовая помощь западных стран Украине в среднесрочной перспективе приведет к тому, что она не сможет обслуживать свой государственный долг. Об этом написало Bloomberg, ссылаясь на заявление международного рейтингового агентства Moody’s.

    Запад оказал Украине медвежью услугу, направив туда миллиарды, — СМИ

    «Украина получает значительные объемы международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, <…> но это приведет к значительному росту государственного долга», — сказано в материале.

    По мнению специалистов, в итоге госдолг может оказаться для страны непосильным.

    Также Moody’s понизило суверенный рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом на фоне проведения российской спецоперации.

    Президент США Джо Байден 21 мая подписал законопроект о направлении 40 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе военную, экономическую и гуманитарную. Накануне сенатор Рэнд Пол сообщил, что в бюджете Соединенных Штатов уже нет средств на финансовую поддержку Украины, поэтому придется занимать у Китая.