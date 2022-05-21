Масштабная финансовая помощь западных стран Украине в среднесрочной перспективе приведет к тому, что она не сможет обслуживать свой государственный долг. Об этом написало Bloomberg, ссылаясь на заявление международного рейтингового агентства Moody’s.

«Украина получает значительные объемы международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, <…> но это приведет к значительному росту государственного долга», — сказано в материале.

По мнению специалистов, в итоге госдолг может оказаться для страны непосильным.

Также Moody’s понизило суверенный рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом на фоне проведения российской спецоперации.

Президент США Джо Байден 21 мая подписал законопроект о направлении 40 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе военную, экономическую и гуманитарную. Накануне сенатор Рэнд Пол сообщил, что в бюджете Соединенных Штатов уже нет средств на финансовую поддержку Украины, поэтому придется занимать у Китая.