Мир 15 февраля 2023, 13:08 Запад обвинили в замалчивании правды о терактах на «Северных потоках» Глава МИД Лавров обвинил Запад во лжи о терактах на «Северных потоках» Danish Defence

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Западные страны намеренно лгут, скрывая правду об истинных инициаторах взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Они намеренно скрывают правду о терактах на „Северных потоках“», — сказал глава МИД РФ.

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Лавров отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также признался, что на самом деле боевые действия на Украине начались еще в 2014 году.

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«В Брюсселе он признал, что боевые действия начались после государственного переворота и прихода к власти в Киев нацистов, которые пообещали изгнать с Украины все русское», — добавил он.

Ранее журналист Сеймур Херш провел расследование и установил, что под газопроводами взорвались шесть заложенных бомб из восьми, деформировав трубы.

Немецкий депутат Севим Дагделен заявляла, что отказ европейских стран от расследования истинных причин терактов на газопроводах свидетельствует об их бессилии.