Мир 08 мая 2023, 03:03 Запад обвинили в сокрытии зверств ВСУ на фронте Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад умалчивает о нацистских зверствах ВСУ на фронте РИА «Новости»

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Западные партнеры киевского режима умалчивают о нацистских преступлениях ВСУ на фронте. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона Полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.

«Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски», — заявил Макгрегор.

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Правда все равно выйдет наружу, несмотря на попытки Запада скрыть подобную информацию, отметил американский военный. Экс-советник Пентагона заявил, что кураторам Киева становится все труднее поддерживать иллюзию, что у Украины есть шансы на победу.

Макгрегор напомнил, что все чаще появляется информация, что поставляемое на Украину оружие оказывается на черном рынке. США следует немедленно прекратить оказывать Украине военную помощь, чтобы не допустить еще более серьезной катастрофы, подчеркнул полковник.