10 сентября 2023, 04:21
Запад обвинили в шулерстве при составлении рейтингов университетов мира
Директор СВР РФ Нарышкин: Запад шулерски составляет рейтинги университетов мира
Запад необъективно, а порой и шулерски, составляет рейтинги университетов мира, переманивает талантливых студентов из Азии и Африки. Об этом заявил в обращении к участникам Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Глава разведки отметил, что неоколониальные западные подходы в сфере образования являются серьезным вызовом.
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«Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала» — заявил Нарышкин, выступая на форуме.
Президент России Владимир Путин предложил обсудить на ВЭФ обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона. Пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором примет участие российский лидер, состоится 12 сентября.
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