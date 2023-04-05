05 апреля 2023, 22:43
Запад обвинили в развязывании продовольственного кризиса
Минэкономразвития: Запад несет ответственность за развязывание продовольственного кризиса
Ответственность за развязывание продовольственного кризиса лежит на западных странах. Об этом заявили присутствовавшие на Совете Всемирной торговой организации (ВТО) российские делегаты, сообщил ТАСС.
«Подчеркнута ответственность западных стран в развязывании продовольственного кризиса и подрыве многосторонней торговой системы в угоду своим экономическим интересам», — высказывание делегатов процитировали в пресс-службе Минэкономразвития России.
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Игнорирование правил Всемирной торговой организации отдельными ее членами четко говорит о том, что на сегодняшний день никто не застрахован от применения к другим неугодным Западу государствам «подобных неправомерных ограничений». Об этом свидетельствует и экстерриториальный характер вводимых мер в отношении России, подчеркнули в Минэкономразвития.
В конце марта глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявлял, что страна не собирается покидать ВТО, невзирая на бесконечные попытки некоторых государств вытеснить РФ оттуда.
Минэкономразвития РФ
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