Мир 05 апреля 2023, 22:43 Запад обвинили в развязывании продовольственного кризиса Минэкономразвития: Запад несет ответственность за развязывание продовольственного кризиса РИА «Новости»

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Ответственность за развязывание продовольственного кризиса лежит на западных странах. Об этом заявили присутствовавшие на Совете Всемирной торговой организации (ВТО) российские делегаты, сообщил ТАСС.

«Подчеркнута ответственность западных стран в развязывании продовольственного кризиса и подрыве многосторонней торговой системы в угоду своим экономическим интересам», — высказывание делегатов процитировали в пресс-службе Минэкономразвития России.

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Игнорирование правил Всемирной торговой организации отдельными ее членами четко говорит о том, что на сегодняшний день никто не застрахован от применения к другим неугодным Западу государствам «подобных неправомерных ограничений». Об этом свидетельствует и экстерриториальный характер вводимых мер в отношении России, подчеркнули в Минэкономразвития.

В конце марта глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявлял, что страна не собирается покидать ВТО, невзирая на бесконечные попытки некоторых государств вытеснить РФ оттуда.