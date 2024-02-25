Мир 25 февраля 2024, 20:08 Запад обвинили в разрушении продовольственной безопасности Захарова заявила, что Запад рушит продовольственную безопасность всеми способами РИА «Новости»

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Запад использует все методы для разрушения мировой продовольственной безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала новость о том, что кто-то в Польше высыпал 160 тонн украинского зерна из вагонов поезда, следующего в порт Гданьска.

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«Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе?» — задалась вопросом дипломат.

Она подчеркнула, что именно страны Запада применяют все способы для разрушения мировой продовольственной безопасности. Речь идет о спекуляциях на биржах, заражении земель британскими снарядами с обедненным ураном, использовании ГМО на украинской почве и уничтожении грузов с зерном.

Ранее из-за протестующих польских фермеров на границе Польши и Украины застряли около 2,4 тысячи фур на шести КПП. Аграрии протестуют по всей Польше против поставок украинской сельскохозпродукции.