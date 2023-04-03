Мир 03 апреля 2023, 18:26 Запад обвинили в равнодушии к судьбе Украины Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины ru.freepik.com

Читать 360tv в

Западные страны сосредоточились на борьбе с Россией, и их не интересует будущее Украины. Такое мнение в статье для издания Myśl Polska высказал обозреватель Антоний Конюшевский.

По словам журналиста, западных политиков не волнует судьба украинского народа. Будущее Украины как независимой политической единицы для них тоже не имеет никакого значения.

Реклама

«Вопрос существования Украины и его перспективы не имеют большого значения для Запада», — написал Конюшевский.

Обозреватель отметил, что текущие события на Украине можно трактовать как окончательное противостояние США и Европы с Россией. Он добавил, что Брест-Литовский мир, заключенный после окончания Первой мировой войны, был скорее перемирием между государствами.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский признал неэффективность механизма изоляции России. Он указал, что РФ поддержали многие страны, особенно те, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу.

Агентство Associated Press сообщило, что западные страны откажутся от поддержки Украины, если украинские войска не смогут добиться существенного успеха в проведении боевых действий с предоставленным им вооружением.