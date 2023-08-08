Мир 08 августа 2023, 12:59 Запад обвинили в попытке напасть на Россию с территории Грузии Генерал Цителашвили: США и ЕС хотят начать операцию против России с территории Грузии РИА «Новости»

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Власти США и ЕС активизировали усилия для подготовки нападения на Россию с территории Грузии, рассказал «Известиям» грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили. По его словам, руководство и народ республики делают все для того, чтобы эти планы не сбылись.

Собеседник издания подчеркнул — США задействовали всю агентуру в стране под предлогом якобы сохранения целостности Грузии, однако на самом деле американские власти пытаются ослабить Россию.

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«Они хотят начать еще одну <…> операцию против России с территории Грузии. Но сейчас грузинский народ и власть делают все для того, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии», — отметил Цителашвили.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 15 лет назад Грузия напала на Южную Осетию. Тот приказ отдал тогдашний президент Михаил Саакашвили, который теперь отбывает наказание за совершение ряда преступлений. Украинского лидера Владимира Зеленского ждет та же участь, отметил глава нижней палаты парламента. По его словам, США и ЕС всегда избавляются от «марионеток».