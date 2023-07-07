Мир 07 июля 2023, 15:30 Запад обвинили в оказании давления на страны в вопросе поставок оружия Украине Захарова: Запад давит методами средневековой инквизиции в вопросах поставок оружия Украине U.S. Department of Defense

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В вопросе поставок оружия киевскому режиму Запад давит на другие страны методами средневековой инквизиции. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее высказывание опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова указала на беспрецедентное давление со стороны «западных хозяев» президента Украины Владимира Зеленского на страны, которые имеют оружие советского, российского и западного происхождения для обеспечения своей национальной обороноспособности.

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По словам дипломата, Запад шантажирует их вплоть «до угроз физической расправы» и грозит применить разные меры воздействия на членов семей и ближайших родственников государственных деятелей.

«Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе Средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов», — подчеркнула Захарова.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о предоставлении кассетных боеприпасов Украине страны — члены блока должны принимать самостоятельно, а не на уровне Североатлантического альянса.