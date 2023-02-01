Мир 01 февраля 2023, 07:46 Запад обвинили в лобовой атаке на все русское Посол Аскальдович заявил, что Запад ведет фронтальную атаку на все русское РИА «Новости»

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Западные страны после начала специальной операции на Украине начали фронтальную атаку на все русское. Об этом РИА «Новости» сообщил специальный представитель министерства иностранных дел России по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

По его словам, жесткому давлению подвергаются в том числе и священнослужители, представляющие Русскую православную церковь в других странах, в частности, на Украине.

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«От них требуют отказаться от всех отношений с РПЦ, осудить спецоперацию и стать частью раскольнической украинской церкви», — рассказал дипломат.

Президент Украине Владимир Зеленский с 25 января ужесточил ограничения в отношении 10 представителей Русской православной церкви и Украинской православной церкви.

Священнослужители попали под лишение государственных наград, аннулирование официальных переговоров и визитов, запрет на участие в приватизации, блокировку активов, прекращение или ограничение торговых операцийв. Санкции рассчитаны на ближайшие пять лет.

Ранее патриарх Московской и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ намеренной попыткой разжечь русско-украинскую вражду.