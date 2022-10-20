Запад обвинили в краже сотен миллиардов долларов у России | 360°

Мир 20 октября 2022, 13:50 Запад обвинили в краже сотен миллиардов долларов у России Премьер Мишустин: санкции стран Запада бьют по ним самим unsplash

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Страны Запада пытались нанести урон санкциями России, но это только бьет по ним самим. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передало РИА «Новости».

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — сказал он на пленарном заседании форума «Сделано в России».

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Мишустин напомнил, что террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура.

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Премьер-министр перечислил, с чем столкнулся Запад в результате своих санкций — с дорожающими газом и электроэнергией, бензином и даже хлебом. По словам Мишустина, многие государства, еще недавно собиравшиеся переходить на экологически чистые зеленые технологии, теперь оказались вынуждены использовать уголь в качестве источника энергии.

Ранее в издании The American Conservative предрекли гражданские войны в Европе из-за конфликта на Украине и энергетического кризиса. Автор материала считает, что массовые протесты и беспорядки неизбежны.