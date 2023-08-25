Мир 25 августа 2023, 15:37 Запад обвинили в активных попытках втянуть Молдавию в конфликт на Украине Захарова: Запад продолжает активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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Западные страны не оставляют попыток втянуть Молдавию в конфликт на Украине. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее заявление опубликовала пресс-служба МИД.

Российская сторона не раз выражала озабоченность в связи с накачкой Молдавии западным вооружением, отметила Захарова. Сейчас прорабатывается вопрос размещения в республике складов американского оружия, которое, по мнению молдавских аналитиков, впоследствии могут передать ВСУ, сообщила дипломат.

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«Очевидно, что „коллективный Запад“, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что Россия неоднократно предупреждала молдавские власти о катастрофических последствиях подобных шагов. Здравомыслящие политики республики, которым небезразлично будущее своей страны, буквально бьют в набат в связи с этой ситуацией, обратила внимание Захарова. Несмотря на это, молдавские власти продолжают упорно тянуть государство к пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

В середине августа Молдавия выслала российских дипломатов из Кишинева. После этого МИД России закрыл въезд в страну для ряда официальных лиц республики.