Мир 27 ноября 2023, 01:21 Запад обвинил Россию в тотальном заминировании зоны СВО The Times: Россия превратила Украину в самое большое минное поле в мире Unsplash

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Управляющий программой по разминированию ООН на Украине Пол Хеслоп заявил, что Россия якобы превратила зону проведения специальной военной операции в крупнейшее минное поле в истории. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Хеслоп заявил, что украинская территория переполнена минами и неразорвавшимися боеприпасами. Это самое масштабное заполнение, которое только видели со времен Второй мировой войны.

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«Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все остальное было лишь учением», — заявил он.

На Западе и раньше поднимали эту тему. При этом российские саперы уже начали обезвреживать натовские мины на Запорожском направлении, установленные украинскими военными рядом с населенным пунктом Новопрокоповка. Такие взрывные устройства реагировали на металл и радиостанции.

Ранее украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что армейское командование опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны. По его словам, офицеров напугали новости об увеличении Россией производства оружия и развитие военных технологий.