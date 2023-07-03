Эксклюзив 03 июля 2023, 19:50 Запад обнажил свою сущность вбросами о подготовке Россией теракта на ЗАЭС Полковник Насонов объяснил появление вбросов об аварии на ЗАЭС провалами ВСУ РИА «Новости»

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Сложившейся вокруг Запорожской атомной электростанции ситуацией сегодня стараются воспользоваться все, начиная от главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и заканчивая западными странами, которые поддерживают Украину. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт полковник запаса Роман Насонов.

Так он прокомментировал слова советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, который отметил, что осознавшие безуспешность контрнаступления украинских войск западные политики могут спровоцировать на станции аварию. Это позволит официально подключить к конфликту военных НАТО, а Россию — обвинить в акте ядерного терроризма.

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Информационные вбросы о том, что российские войска готовят на станции диверсию, украинские власти начали распространять уже давно. При этом комиссия МАГАТЭ не нашла никаких доказательств таким заявлениям.

Насонов подчеркнул, что легализация иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне украинских сил, сегодня для Запада действительно важна. Пока они не имеют никакого официального статуса, за их ликвидацию ничего не грозит. Но в случае появления мировой угрозы это позволит не только увеличить численность западных наемников, но и нарастить поставки вооружений.

«Видно, что они уже давно по этому поводу думают. Все, что касается артиста (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) и его окружения, то они уже все придумали, что мы, покинув станцию, совершим некий теракт», — заявил Насонов.

Полковник добавил, что попытка нагнетания ситуации также связана с провалами украинского контрнаступления. Такими информационными вбросами противник тянет время, чтобы потом оправдать собственные неудачи.

«По сути, такими действиями Запад сбросил с себя все покровы международного благополучия и ооновской чистоты и красоты и оголил свою звериную сущность», — подытожил военный эксперт.