Европейские и американские чиновники разволновались из-за того, что Россия якобы стянулf личный состав и военную технику к границе с Украиной. Об этом со ссылкой на источники написала газета The Washington Post.

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения [российских войск у границы с Украиной] особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как „Запад 2021“», — говорится в сообщении издания.

В газете не уточнили, представители каких европейских стран встревожились из-за своих наблюдений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское командование может перемещать войска по своей территории без ограничений. По его словам, это никому не угрожает и никого не касается.

В конце сентября воздушные силы Украины сообщили о том, что российские самолеты-разведчики не раз залетали в зону над Черным морем, которую украинское командование застолбило для проведения учений зенитчиков.