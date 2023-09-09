Мир 09 сентября 2023, 19:22 Запад неверно оценил возможности ВС России — американский разведчик Экс-разведчик США Риттер: Запад признал, что победа России на Украине неизбежна РИА «Новости»

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Запад разрабатывает новую стратегию. Там поняли, что победа России в украинском конфликте неизбежна и теперь хотят минимизировать последствия поражения ВСУ. Об этом в интервью Sputnik заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неизбежного поражения», — заявил военный.

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Он пояснил, что завершение конфликта прямо сейчас дает примерное представление о том, какими будут границы Украины. В противном случае все может закончиться куда худшим вариантом.

По мнению Риттера, НАТО неправильно оценил силы России, когда вел подготовку контрнаступления украинской армии. Он считал РФ слабой. Однако правильно выстроенная оборона, дисциплина и отвага российских солдат показали, как на самом деле обстоят дела, заключил бывший разведчик.