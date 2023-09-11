Мир 11 сентября 2023, 08:16 Запад неохотно признал успехи России на Украине Журналист RT Боуз: Запад вынужден признать превосходство России на Украине РИА «Новости»

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Эксперты ряда стран Запада ошибались в том, что Россия потерпит поражение в экономическом или военном аспекте. Такое мнение выразил журналист, обозреватель RT Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

По его словам, Украина проигрывает в противостоянии, за которым стоит Запад. Неоконсерваторы сейчас столкнулись с уменьшением возможностей отступления.

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«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — считает журналист.

Боуз отметил, что в западных военных центрах «неохотно восхищаются» тем, насколько эффективно российские военные адаптирует свою стратегию на поле сражения.

Обозреватель RT заключил, что поражение «доверенного лица Запада» — Украины — окажется разрушительным для НАТО. Весь престиж и репутация альянса сойдут на нет.

Ранее журналист-расследователь Кит Кларенбер высказал мнение том, что расширение блока угрожает существованию украинского государства.