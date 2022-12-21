Мир 21 декабря 2022, 19:01 Запад недооценил военную мощь России и подставил Украину Sky News: поставки оружия с Запада не спасут Украину от поражения РИА «Новости»

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Военные возможности России недооценили на Западе, поэтому Украина осталась без техники, способной защитить критическую инфраструктуру от ударов. Такими выводами поделился обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

В среду, 21 декабря, украинский президент Владимир Зеленский встретится с американскими политиками и главой Белого дома Джо Байденом. Автор Sky News заметил, что украинский лидер будет просить у США увеличить военную помощь. В своем выступлении он сделает акцент на том, что на Украине методично уничтожают инфраструктуру.

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«Остро чувствуется, что Запад недооценил исходящую от России опасность. <…> Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет», — отметил Вагхорн.

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По его словам, страны НАТО и союзники фактически подставили Украину, ведь практически все ее города столкнулись с отключением электричества. Также обозреватель уверен, что «Запад дает Киеву достаточно оружия, чтобы продолжить этот конфликт, но не закончить его».

Поэтому, если США хотят завершения противостояния, нужно увеличить объемы помощи. Сам же Зеленский понимает, что его просьбы негативно воспринимают правые американские политики.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с рабочей поездкой 21 декабря. Джо Байден пригласил его, чтобы обсудить «справедливый мир».