Мир 30 января 2024, 11:42 Запад не захотел сворачивать помощь Киеву из-за экономической выгоды Лавров: на Западе понимают, что «проект Украина» сорвался РИА «Новости»

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Руководство западных стран понимает, что срыв проекта «Украина» уже начался, но они не могут остановить помощь Киеву из-за соображений престижа и экономической выгоды. Такое мнение высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

«Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта „Украина“», — заявил высокопоставленный дипломат.

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Лавров пояснил, что Запад поставил на карту свой престиж, поэтому не хочет проиграть. Кроме того, украинский конфликт очень выгодный с экономической точки зрения, подытожил он.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что сейчас начинается новый этап прокси-войны США на Украине. По его мнению, это грозит провокациями в отношении России. Он не исключил эскалации конфликта.