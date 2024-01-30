Мир 30 января 2024, 11:51 Запад не устроил проигрыш Украины на поле боя Немецкий бизнесмен Дотком: Запад пытается обострить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Западные страны во главе с США будут пытаться обострить украинский конфликт из-за краха ВСУ. Такое мнение высказал немецкий бизнесмен Ким Дотком в соцсети X.

«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — пояснил предприниматель.

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По его словам, Запад может устраивать провокации в отношении России, чтобы заставить ее пойти на неприемлемые условия мира. Дотком предупредил, что ситуация может обернуться серьезной эскалацией.

В Белом доме уже признали тяжелые последствия отсутствия военной помощи США в адрес Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что все «достижения» ВСУ оказались под угрозой. Американский дипломат все еще надеется, что конгрессмены одобрят выделение Киеву 60 миллиардов долларов. Однако этому мешает Дональд Трамп, призывающий законодателей направлять средства на решение внутренних проблем страны.