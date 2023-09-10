Мир 10 сентября 2023, 12:24 Запад не сможет продолжать свою линию на доминирование — Лавров Глава МИД Лавров: Запад не сможет оставаться гегемоном РИА «Новости»

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Западные страны не смогут продолжать свою линию на доминирование и оставаться гегемонами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20. Слова министра привел ТАСС.

Новые центры мирового развития появились уже давно, и они набирают новую силу. После саммита «Группы двадцати» Запад должен задуматься, насколько он в состоянии «заниматься продолжением своей линии на доминирование», подчеркнул глава МИД РФ.

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Лавров ранее отметил, что саммит G20 стал успехом для всех стран «Большой двадцатки». Сейчас объединение переживает внутреннюю реформу.

Глава МИД выступил на мероприятии от российской стороны. Он принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели.

По итогам саммита членом G20 стал Африканский союз. Страны «Большой двадцатки» выступили против применения ядерного оружия и за полное выполнение черноморской инициативы.