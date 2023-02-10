Мир 10 февраля 2023, 03:31 Запад не сможет бесконечно помогать Украине, признали во Франции Экс-госсекретарь Франции Лелуш исключил бесконечную военную поддержку Украины Западом РИА «Новости»

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Запасы Запада будут истощатся, страны не смогут бесконечно отдавать Украине огромные транши на военную помощь. Об этом в газете Le Figaro заявил бывший госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

«Запад вот уже целый год передает Украине ежемесячно по пять миллиардов евро помимо оружия. Как долго это может продолжаться и к чему это приведет?» — задается вопросом Лелуш.

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Он отметил, что мнение, будто время играет в пользу Украины, ошибочно. ВВП страны уже упал на 35%, а огромная часть инфраструктуры критически повреждена.

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Лелуш добавил, что техника и боеприпасы расходуются очень быстро и в больших количествах, а Европа почти 30 лет сокращала расходы на вооружение. Теперь на складах большинства европейских стран пусто.

По словам политика, проблемы с производством вооружения постепенно возникают даже у Америки.

Ранее стало известно, что группа конгрессменов США потребовала от президента Джо Байдена пересмотреть приоритеты в пользу своей страны. Они внесли на рассмотрение «Резолюцию об усталости от Украины» с требованием прекратить финансовую и военную поддержку Украины, объяснив это тем, что США сами находятся в упадке.