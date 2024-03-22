Мир 22 марта 2024, 18:09 Запад не смог решить проблему ВСУ с нехваткой средств ПВО LCI: ВСУ не хватает средств ПВО, Запад здесь бессилен РИА «Новости»

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Украине уже не первый месяц не хватает средств противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, и Запад не может ничем помочь. Исправить ситуацию под силу только Соединенным Штатам. На это указал бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос в эфире LCI.

«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — констатировал он.

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Европа не может — и в ближайшее время не будет способна — производить вооружение такого типа, считает Паломерос. Однако даже в США будет не так просто ускорить производство необходимых ВСУ систем, добавил он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек исчезновение украинцев как нации. По его мнению, таким будет итог огромных — свыше трех миллионов человек — потерь в рядах ВСУ. Украинский народ «будет рассеиваться по всему миру», предположил Риттер.