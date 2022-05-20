Запад не смог опровергнуть сделку с Украиной в формате «оружие в обмен на зерно»

Участники заседания Совбеза ООН не смогли опровергнуть заявление о сделке с Украиной в формате «оружие в обмен на зерно». Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Попросили западных коллег прямо на заседании публично опровергнуть эту версию, к которой сегодня склоняются многие эксперты. Разумеется, никто этого не сделал», — написал он.

Полянский отметил, что никто из участников заседания не смог объяснить взаимосвязь этой сделки с укреплением глобальной продовольственной безопасности.

При этом в грядущем продовольственном кризисе Запад винит Россию. Представители страны напомнили, что угроза нехватки продуктов питания возникла не в этом году. По их словам, причины грядущего кризиса кроются в пандемии и некоторых действиях западных стран. Точный список предпосылок Полянский не перечислил, однако напомнил про антироссийские санкции.