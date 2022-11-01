Запад не смог опровергнуть причастность Украины к атаке на Черноморский флот | 360°

Мир 01 ноября 2022, 09:35 Запад не смог опровергнуть причастность Украины к атаке на Черноморский флот Первый зампостпреда при ООН Полянский: Россия измотала Совбез заседаниями по Украине

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Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи западных кураторов», — написал он по итогам прошедшего накануне заседания Совбеза ООН.

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По его словам, западные делегации просто пытались переложить на Россию вину «за ситуацию вообще», вспоминали про удары по инфраструктуре Украины, «пугали мировым голодом» и призывали немедленно вернуться в продуктовую сделку.

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При этом замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хоть и обходил острые углы, но все же признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям.

Полянский добавил, что Россия «явно измотала» западных представителей заседаниями Совбеза по Украине, и пообещал «дожимать их в ноябре». Ведь у нее, по его словам, еще предостаточно «неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры».

Президент России Владимир Путин заявил, что страна приостановила участие в зерновой сделке только на время и только из-за создания угрозы для гуманитарного коридора. В свою очередь, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что зерновую сделку нельзя восстановить, пока коридор безопасности используют для террористических атак.