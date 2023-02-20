Мир 20 февраля 2023, 03:24 Запад не смог настроить Африку и Латинскую Америку против России — СМИ FT: Запад не смог убедить Африку и Латинскую Америку ужесточить подход к России Pxhere

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Западные страны предпринимали попытки использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для убеждения стран Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России, указано в материале Financial Times. Однако, как отметили авторы статьи, эти действия провалились.

Лидерам западных стран, как указывается в материале, не удалось убедить руководителей государств так называемого глобального юга в идее об «опасности действий России» для Европы.

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В ходе двухсторонних встреч с главами стран Запада представители стран Африки и Латинской Америки выражали обеспокоенность не ситуацией на Украине, а ростом инфляции, вопросами продовольственной безопасности, а также ценами на энергоносители.

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Западные политики, которые участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности, пришли к пониманию того, что современный миропорядок близок к своему завершению. Обозреватель Мэтью Карницниг счел, что причиной этому стала спецоперация и готовность Китая к захвату Тайваня.

Еще в январе немцы массово выходили на акции протеста против поставок немецких танков на Украину. На улицах Мюнхена жители Германии выступили за дипломатическое решение конфликта.