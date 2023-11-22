Мир 22 ноября 2023, 12:01 Запад не смог наделить Украину статусом главной житницы мира МИД РФ: попытки Запада закрепить за Украиной статус мировой житницы провалились Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Попытки коллективного Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы потерпели полный провал. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин на посольском круглом столе по тематике продовольственной безопасности. Его процитировал ТАСС.

«И главное, еще я хотел бы подчеркнуть <…>, что со стороны западных стран предпринимаются усилия закрепить за Украиной имидж мировой житницы», — отметил Вершинин.

Реклама

Он обратил внимание, что Запад во главе с США не смог осуществить свою задумку, так как такой житницы просто не существует.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet выдвинула предположение, что союзники президента Украины Владимира Зеленского захотели нанести ему «удар в спину». Западные страны могут организовать в республике новый Майдан.

В свою очередь, глава республики пожаловался американскому журналисту Бенджамину Холлу на недостаточную помощь со стороны Соединенных Штатов.