Мир 12 мая 2023, 05:13 Запад не смог добиться капитуляции России из-за несогласия других стран — СМИ The Spectator: планы Запада добиться капитуляции РФ провалились из-за позиции других стран Pxhere

Читать 360tv в

Планы Запада по экономической войне против России провалились из-за отказа остального мира в ней участвовать. О неудачной стратегии США и их союзников насчет капитуляции РФ сообщил британский журнал The Spectator.

Автор материала указал на то, что Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния в мире, но на деле у незападных государств нет желания вводить санкции ни против России, ни против олигархов.

Реклама

Капитуляция России перед Западом, как отмечено в статье, должна была стать результатом ограничений. Но эти планы нарушила готовность других стран сотрудничать с Россией.

В качестве примера в материале привели завышенное ожидание по спаду российской экономики. Изначально такой сценарий прогнозировал МВФ, но теперь он уже ожидает рост российской экономики на 0,7% по итогам 2023 года.

Экономика России не разрушена, указал автор. По словам журналистов, «она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг», отметил RT.

Китайская газета Global Times назвала самоубийственными планы Запада запретить экспорт в Россию почти всех товаров. Страны зашли в тупик на почве введения антироссийских санкций.