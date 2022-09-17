Запад не смог добиться изоляции России при голосовании по выступлению Зеленского — Полянский | 360°

Мир 17 сентября 2022, 00:56 Поделиться Telegram

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Viber Запад не смог добиться изоляции России при голосовании по выступлению Зеленского — Полянский Зампостпреда Полянский: Запад не добился изоляции РФ голосованием о выступлении Зеленского

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При голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского Запад хотел показать «изоляцию» России. Об этом написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В итоге вместо комфортной ситуации со „звенящей“ изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что России удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся стран, среди которых и члены БРИКС.

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«Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счет мог бы быть совсем иным», — отметил заместитель постоянного представителя России при ООН.

Ранее Генеральная ассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения. Против такого решения выступили семь государств, в их числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия. Воздержались 19 стран. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 20 сентября.

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