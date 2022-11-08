Мир 08 ноября 2022, 15:58 Запад не рассчитывал на то, что вызовет по всей Европе энергетический кризис — аналитик Антонов Аналитик Антонов: следствием энергетического кризиса стала высокая инфляция

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с изданием Runews прокомментировал энергетический кризис, который возник в Европе на фоне введения антироссийских санкций.

По словам аналитика, западные страны не рассчитывали на то, что вызовут энергетический кризис по всей Европе, и как следствие — высокую инфляцию. При этом Антонов добавил, что ситуация в России также оставляет желать лучшего.

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«Если за первый квартал 2022 года индекс ВВП вырос на 3,5% в годовом исчислении, то во втором квартале индекс упал на 4,1%, в третьем квартале — на 4,4%», — прокомментировал аналитик экономическую ситуацию в стране.

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Антов добавил, что экономические показатели все же продолжат медленно расти за счет увеличения внешней торговли России с Китаем и Индией, а также другими странами Юго-Восточной Азии.