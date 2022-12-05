Мир 05 декабря 2022, 14:51 Запад не продвинулся в выполнении второй части зерновой сделки Замглавы МИД России Вершинин уличил Запад в невыполнении зерновой сделки в части удобрений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вторую часть зерновой сделки не выполнили — Запад не открыл доступ к российским удобрениям и сельхозпродукции. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил об этом ТАСС.

Зерновая сделка, напомнил он, состоит из двух частей — вывоза зерна из украинских портов и разморозки доступа к российской сельхозпродукции и удобрениям.

Реклама

Если первую выполнили, то вторую — нет. Западные страны, по словам Вершинина, по-прежнему не исполнили своих обещаний.

Реклама

«По второй части мы не видим существенных сдвигов, но мы будем вместе с ООН этого добиваться», — сказал он.

Представители российской стороны соглашений поддерживают по вопросу контакты с секретариатом ООН и Конференцией ООН по торговле и развитию.

Зерновой сделкой назвали соглашения, которые Турция, Россия, Украина и ООН заключили в июле и продлили в ноябре еще на 120 дней.

Минобороны Турции подсчитало, что за это время из украинских портов на 542 кораблях вывезли 13 миллионов тонн сельхозпродукции.

Российская сторона выходила из соглашения после атаки на флот, но вернулась. В МИД заявили, что оставили за собой право жестко реагировать на провокации.