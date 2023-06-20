Мир 20 июня 2023, 11:24 Запад не оставит страны ОДКБ в покое — Лукашенко Президент Лукашенко: Запад не оставит страны ОДКБ в покое даже после завершения конфликта РИА «Новости»

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Западные государства не оставят страны ОДКБ в покое даже после завершения конфликта на Украине. Об этом на встрече с главами МИД государств — членов организации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привел ТАСС.

«Даже после завершения украинского конфликта Запад не оставит страны ОДКБ в покое. Они будут нас пытаться давить, поэтому необходимо выработать план, прежде всего, в экономике», — сказал он.

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Лукашенко отметил, что членам ОДКБ необходимо держаться друг друга.

«Обстановка в мире не оставляет никаких сомнений, что для ОДКБ лучше всего держаться вместе, тем более в нынешнее непростое время», — добавил белорусский лидер.

Кроме того, президент республики отметил, что ОДКБ следует углублять сотрудничество с международными организациями, как ООН и ШОС.

Ранее МИД России сообщил, что Запад взял курс на подрыв союзнических отношений в ОДКБ, писал RT.