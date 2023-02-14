Мир 14 февраля 2023, 19:32 Запад не объявлял о поставках истребителей Украине Глава Пентагона Остин: объявлений о поставках Западом истребителей Украине нет United States Air Force

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Страны Запада не объявляли о поставках истребителей Украине. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил по итогам встречи группы по координации военной помощи Киеву.

По его словам, страны Запада сейчас обсуждают синхронизацию поставок оружия Киеву и интеграцию подготовки личного состава ВСУ.

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Власти Франции и Италии решили поставить Украине новые системы ПВО, Норвегия также сообщила о предоставлении Украине 7,5 миллиарда долларов на военную и другую помощь, отметил Ллойд.

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Ранее министр обороны США заявил, что Запад должен обеспечить военную помощь Украине, которая необходима для успеха весеннего контрнаступления. Он напомнил, что Евросоюз и Соединенные Штаты за год поставили на Украину оружие на 50 миллиардов долларов.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отмечал, что первые танки Leopard доставят на Украину в марте. Сейчас украинские военные проходят обучение по управлению боевыми машинами на военных полигонах Польши и Германии.

Как отметили в Пентагоне, конфликт на Украине вступил в решающую стадию, поэтому западным странам и НАТО нельзя сокращать поставки военной техники.