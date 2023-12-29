Мир 29 декабря 2023, 07:39 Запад не нашел «вундерваффе» для изменения ситуации на Украине Посол Нечаев: у Запада не оказалось никакого «вундерваффе» для Украины Министерство обороны Украины

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Чудо-оружия, способного изменить положение ВСУ в конфликте на Украине, у Запада нет. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Никакого „вундерваффе“, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует», — указал он.

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Посол рассказал, что боевые действия продемонстрировали работу западного оружия. Российская оборонная промышленность смогла справится с поставленными задачами и адаптироваться к новым вызовам, отметил он.

По мнению Нечаева, многие немецкие политики перестали верить в возможность победы Украины.

«Уверен, что таковых все меньше и меньше. Но покинуть парадигму „смены эпох“ и нанесения России „стратегического поражения“ им пока не под силу», — заключил дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Запад продолжит поставлять ВСУ оружие, несмотря на провал контрнаступления. Он добавил, что США и Евросоюз хотят «дестабилизировать» Россию, поэтому отправляют военную помощь на Украину.