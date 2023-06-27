27 июня 2023, 23:51
Запад не нашел легальный способ конфискации российских активов
МИД Британии: Запад пока не нашел легальный способ конфискации активов России
Западные страны пока не смогли найти легальной возможности конфисковать российские активы, чтобы потом их использовать для восстановления Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, выступая в парламенте.
«Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства [об использовании российских активов на нужды Украины] на должном уровне. <…> Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить [на Украину] российские активы», — заявил Докерти.
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Замминистра добавил, что изучение возможных способов конфискации активов России требует «креативности и инновационных подходов».
Оппозиционные лейбористы в Британии заявили, что за восстановление Украины должна платить Россия. И один из способов заставить ее сделать это — перенаправить замороженные средства на Украину. Для этого законодателям придется внести изменения в закон о государственном иммунитете от 1978 года.
Ранее журналисты сообщили, что чиновники в Германии выступили против передачи российских активов на восстановление Украины.
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