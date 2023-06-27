Мир 27 июня 2023, 23:51 Запад не нашел легальный способ конфискации российских активов МИД Британии: Запад пока не нашел легальный способ конфискации активов России Unsplash

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Западные страны пока не смогли найти легальной возможности конфисковать российские активы, чтобы потом их использовать для восстановления Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, выступая в парламенте.

«Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства [об использовании российских активов на нужды Украины] на должном уровне. <…> Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить [на Украину] российские активы», — заявил Докерти.

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Замминистра добавил, что изучение возможных способов конфискации активов России требует «креативности и инновационных подходов».

Оппозиционные лейбористы в Британии заявили, что за восстановление Украины должна платить Россия. И один из способов заставить ее сделать это — перенаправить замороженные средства на Украину. Для этого законодателям придется внести изменения в закон о государственном иммунитете от 1978 года.

Ранее журналисты сообщили, что чиновники в Германии выступили против передачи российских активов на восстановление Украины.