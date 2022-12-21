Мир 21 декабря 2022, 14:21 Запад не нашел доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» WP: расследование не выявило свидетельств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Расследования, которые проводят страны Запада, не выявили свидетельства причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — сообщил изданию источник.

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Одни спикеры признались газете, что не считают Россию виновной во взрывах. Другие собеседники газеты опровергли версию, что ответственность за теракт можно приписывать какой-то одной стране.

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Чиновники обратили внимание, что главы западных стран сразу же обвинили Россию в диверсии, оставив вне подозрений даже экстремистские группировки.

Тем временем Россия так и не дождалась от ЕС объективного расследования терактов на «Северных потоках».