Мир 30 ноября 2023, 11:54 Запад не допустит победы Украины в конфликте — экс-главком НАТО Экс-главком НАТО Бридлав заявил о страхе Запада перед «победой» Украины Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западная политическая элита выступает против того, чтобы Украина получила возможность победить в конфликте. Об этом немецкой газете Berliner Zeitung заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

По его словам, страны Запада не стремятся к завершению конфликта. США и Евросоюз продолжат поддерживать Украину, но не допустят ее победы.

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«Если в среднесрочной перспективе Украина останется при той минимальной военной поддержке, при которой она не сможет выиграть, то она это не переживет», — указал Бридлав.

Экс-главком напомнил, что во многих государствах скоро будут проходить выборы. Западные политики не хотят выделять Украине помощь, потому что это ударит по их рейтингу, отметил он. Экс-военный добавил, что избиратели скептически относятся к финансированию ВСУ.

«Поддержка будет постепенно ослабевать», — заключил бывший главком альянса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в 2024 году НАТО не поставит ВСУ летальное оружие. Он также исключил возможность того, что Украину в ближайшее время примут в Североатлантический альянс.