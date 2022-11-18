Мир 18 ноября 2022, 23:42 Запад не догадывался об объемах ракетного арсенала России — СМИ New York Times: Россия нарастила выпуск ракет еще до начала спецоперации РИА «Новости»

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Украинские и западные политики на протяжении всего хода спецоперации сообщали, что ракетный арсенал России вот-вот истощится, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи обратили внимание, что российские военные продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

По мнению аналитиков оборонной разведывательной компании Janes, российские власти могли нарастить выпуск снарядов еще до начала проведения спецоперации. Речь идет о баллистических ракетах «Искандер» и крылатых ракетах «Калибр».

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Журналисты подчеркнули — несмотря на уверения украинского руководства в скором истощении запасов вооружения РФ, российские военные продолжают поражать намеченные цели. Бывший полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан предположил, что в ход идут снаряды, которые якобы припасли на случай войны с НАТО.

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Американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планировал втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Для этого он использовал инцидент с падением ракет на территории Польши, обвинив в этом российскую сторону.