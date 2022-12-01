Мир 01 декабря 2022, 23:13 Запад не заставит Украину идти на переговоры с Россией — Макрон Макрон: Запад не будет давить на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией РИА «Новости»

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Запад не станет давить на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил французский президент Эммануэль Макрон на общей пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Трансляцию встречи вели в Twitter Елисейского дворца.

Макрон ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли он с Байденом втягивание Украины в переговоры с Россией из-за начала зимы и энергетического кризиса.

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«Мы не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — сказал он.

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Президент Франции отметил, что для достижения устойчивого мира Запад должен уважать украинцев и тот факт, что им самим нужно выбирать условия и момент для диалога с Россией. Только развитие ситуации на Украине, подчеркнул он, определит сроки возобновления российско-украинских переговоров.

Также Макрон сказал, что собирается продолжать диалог с Владимиром Путиным ради урегулирования ситуации на Украине. По его словам, он лично пытался избежать эскалации конфликта и добиться безопасности атомных объектов в зоне боевых действий.