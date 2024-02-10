Мир 10 февраля 2024, 09:43 Запад назвали преградой для начала диалога между Украиной и Россией Генконсул в Стамбуле заявил, что Запад мешает Украине идти к диалогу с Россией Freepik

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Позиция западных государств не позволяет украинским властям начать диалог с Россией. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, заявил в беседе с РИА «Новости» генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

Во время большого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин заявил о желании решить конфликт на Украине путем переговоров. Он отметил, что украинская сторона решила отказаться от диалога с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку.

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По словам Буравова, Россия никогда не отказывалась от переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести какой-либо диалог с российской стороной, а его западные коллеги всячески мешают движению в этом направлении.

Он пояснил, что Запад, напротив, продолжает поставлять ВСУ все более смертоносное вооружение, стремясь нанести стратегическое поражение России, но эти планы «обречены на провал».

Зеленскому прикажут сражаться ради предвыборной кампании Байдена. В США Россию уже считают победителем конфликта на Украине.