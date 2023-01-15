Мир 15 января 2023, 14:27 Запад назвал Путина победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Washington Post: Путин вышел победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Россия осталась в выигрышном положении в противостоянии внутри НАТО из-за желания Швеции и Финляндии вступить в альянс. Об этом сообщил The Washington Post.

Из 30 членов НАТО Турция и Венгрия отказали в заявке Скандинавских стран. Поэтому вопрос о принятии Швеции и Финляндии в ряды альянса отошел на неопределенный срок.

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Авторы публикации считают, что в данном случае повезло России.

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«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — говорится в статье.

Авторы подчеркнули, вступление Швеции и Финляндии в альянс стало бы серьезным стратегическим поражением для президента России Владимира Путина, поскольку НАТО тем самым значительно расширило бы территорию Западного альянса вдоль границы России.

По мнению издания, позиция Турции, которая имеет личные претензии к этим двум странам, на руку России. В свою очередь, несмотря на разногласия Вашингтона с Анкарой, НАТО выгодно партнерство с Турцией с точки зрения защиты западных стран от Ирана.

«Разрешение противостояния потребует последовательной дипломатии и, возможно, реальных уступок, некоторые из которых во власти Вашингтона. Президент Байден и Конгресс могут сыграть ключевую роль в этом», — заключили авторы.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал решение президента России Владимира Путина включить в состав государства республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей карточной игрой. Мол, российский лидер «играл в покер и пошел ва-банк».