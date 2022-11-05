Запад нацелился на Балканы, не сумев достичь успеха на Украине — Додик | 360°

Мир 05 ноября 2022, 20:52 Запад нацелился на Балканы, не сумев достичь успеха на Украине — Додик Лидер сербов Боснии и Герцеговины Додик заявил, что Запад хочет завладеть ресурсами РФ РИА "Новости"

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Западные страны стали нервозными, не сумев достичь быстрых результатов на Украине и сломать Россию. Поэтому они хотят деморализовать сербов, чтобы достичь успеха хотя бы в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Об этом в интервью агентству Тanjug заявил лидер Республики Милорад Додик.

Додик считает, что к кризису в Косове и Метохии имеют отношение западные страны. По его словам, от ситуации на Украине в том числе зависят позиции сербов. Политик заявил, что сейчас Запад требует от ВСУ быстрых и серьезных успехов, так как их конечная цель — развалить Россию и завладеть ее ресурсами.

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«Я не верю в то, что Российскую Федерацию доведут до состояния, которого хочет Запад. Во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской», — сказал Додик.

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Он добавил, что для стабилизации ситуации в регионе сербам нужно собраться и высказать свое политическое предложение по решению проблем.

Сегодня в местных СМИ появились сообщения, что спецназ полиции непризнанного Косова выдвинулся к городу Косовска-Митровица, где живут в основном сербы. Также часть группировок спецназа направилась на север Косова и Метохии. Для передвижения используются бронеавтомобили.

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова: лидер сербов в крае Горан Ракич, сербские депутаты, судьи и главы муниципалитетов, а также руководители полиции.