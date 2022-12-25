Мир 25 декабря 2022, 20:35 Запад направит на ремонт энергосистемы Украины почти 1,5 млрд долларов Премьер Шмыгаль: Украина получит от Запада почти $1,5 млрд на поддержку энергосистемы YouTube

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Партнеры Украины на Западе готовы выделить почти 1,5 миллиарда долларов для поддержки работоспособности ее энергосистемы. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль написал в Facebook*.

«Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — сообщил он, отметив, что «уже прибыло более 200 грузов».

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По словам Шмыгаля, страны «Большой семерки» также согласовали направить на помощь финансовому сектору Украины около 32 миллиардов долларов.

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Ранее стало известно о переговорах Украины по закупке альтернативных систем производства электроэнергии. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что сейчас уже готовы около 20 электростанций, которые установят в ближайшее время.

Российские военные начали атаковать украинские объекты военного управления и критической энергетической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту и обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.