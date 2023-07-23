Мир 23 июля 2023, 12:43 Запад надеялся компенсировать дефицит оружия «мужеством и находчивостью» ВСУ. Но напрасно WSJ: Запад знал о дефиците оружия для контрнаступления, но надеялся на находчивость ВСУ U.S. Department of Defense

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На Западе осознавали, что у ВСУ не хватает оружия для успешного контрнаступления, но рассчитывали, что этот дефицит компенсируют «мужество и находчивость» украинцев. Но надежды не оправдались, сообщила The Wall Street Journal.

Газета обратила внимание, что в Пентагоне еще в конце июня говорили о том, что понимают, каким тяжелым будет контрнаступление. Но посчитали, что все необходимое вооружение у ВСУ есть.

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«Западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия <…> Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось», — подчеркнули авторы материала.

По оценке издания, есть риск, что контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, что будет стоить Украине жизней и техники без серьезного продвижения.

В Европе нет достаточных запасов, что снабжать Украину всем необходимым, указала газета. Более того, лидеры ЕС, вероятно, не пойдут на значительное увеличение помощи Киеву, особенно если такого энтузиазма не будет у США, а те сейчас заняты подготовкой к выборам президента.