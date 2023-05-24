Эксклюзив 24 мая 2023, 15:45 Запад надавил на болевые точки Сербии для участия в антироссийских санкциях Политолог Журавлев: ЕС принудит Сербию присоединиться к санкциям через Косово и экономику РИА «Новости»

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Евросоюз обладает достаточно сильными рычагами давления, чтобы заставить Сербию присоединиться к продвигаемой антироссийской политике и ввести санкции. Об этом в беседе с «360» заявил научный руководитель Института национальных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление президента балканской страны Александра Вучича.

Президент Сербии отметил, что страна не станет принимать никаких ограничительных мер против России, пока сохраняет возможность вести самостоятельную политику и суверенность. Он добавил, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая не стала участвовать в санкционном давлении на Россию.

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Журавлев напомнил, что, несмотря на заявления Вучича, Сербия проголосовала за антироссийкую резолюцию западных стран в ООН. При этом ряд стран воздержались или отдали свой голос против нее.

По словам эксперта, чтобы прогнуть Сербию, страны Запада нажали на экономические рычаги. Это один из способов давления на страну, который Евросоюз часто использует.

«Сербия маленькая, находится в полном экономическом взаимодействии с соседями. Также есть вопрос Косова. Если Запад скажет косоварам, что можно действовать, то там возникнут серьезные проблемы, но не такие серьезные как раньше. Эта рана болит до сих пор», — заявил Журавлев.

Он добавил, что пока Евросоюз не использует все свои возможности в полной мере. Политики опасаются, что столкнутся с тем, что в таких условиях сербы добьются отставки Вучича и страну возглавит резко антизападный политик.

«История так сложилась, что сербам есть, что припомнить Европе», — подытожил Журавлев.

Руководитель дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель уже отмечал, что Сербии для вступления в Евросоюз необходимо прекратить тесные отношения с Россией и присоединиться к санкциям, а также наладить отношения с Косовом. Эти два условия станут гарантией обсуждения вопроса о приеме страны в ЕС.