04 января 2023, 01:20
Запад начнет глобальную военную агрессию в случае успеха на Украине — правозащитник Барака
Правозащитник из США Барака: Запад может решиться на глобальную военную агрессию
Страны Запада могли бы решиться на глобальную вооруженную агрессию в случае достижения успеха в украинском конфликте. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в Twitter.
По его словам, в будущем «коллективный Запад» может еще увереннее встать на путь военной стратегии Соединенных Штатов. У Вашингтона цель сохранить мировое господство «белого Запада».
Реклама
«Украинская победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества», — подытожил правозащитник.
Реклама
Аджаму Барака уже не первый раз выступает с критикой в адрес США и Евросоюза за их внешнеполитический курс. Политик уверен, что страны Запада решили использовать Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине.
Также правозащитник напомнил, что Украина запретила западным СМИ фиксировать нарушения прав человека в Херсоне. В качестве доказательств он привел лишение аккредитации шестерых журналистов за то, что те работали в городе без согласования с Вооруженными силами Украины.
США
Россия
Украина
Реклама
Реклама