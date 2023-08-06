Мир 06 августа 2023, 19:16 Запад начал создавать коалицию вторжения на Украину Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад планирует вторжение на Украину с помощью Польши РИА «Новости»

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Западные страны начали планировать создание коалиции для вторжения на Украину. Ключевая роль в замысле досталась восточноевропейским странам. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

«Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет», — сказал Макгрегор.

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Он подчеркнул, что армии западных стран давно находятся не в лучшем состоянии. По мнению офицера, в военном союзе, который планирует вторгнуться на Украину, главные роли сыграют Польша и Литва.

В случае провала замысла и неудачной оккупации западной части страны к делу подключатся сами США.

Ранее Макгрегор уже заявлял, что американское руководство планирует обвинить Украину в поражении и отказаться от нее. По словам полковника, поддержка государства стала для США оглушительным провалом.